Camogli: Ascot, da sabato la Natività in largo Simonetti

Da Daniela Bernini, Dimensione Riviera Promozioni, per Ascot Camogli, riceviamo e pubblichiamo

Sono iniziati i lavori di allestimento della capanna che ospiterà l’attesa Natività a Camogli in Largo Simonetti. I lavori proseguiranno per terminare il prossimo week end.

Si riaffaccia a Camogli in Largo Luigi Simonetti “La Natività”, da sabato 19 dicembre a gennaio.

Strategicamente incastonata fra il Dragun (la famosa imbarcazione a remi e a vela simbolo della tradizione marinara di Camogli) che per l’occasione sarà pavesato a festa e la “vecchia” padella della Sagra del pesce, la Natività di Camogli, che tanto successo ebbe negli anni passati in calata Porto, dalla Mancina, maestoso emblema del porticciolo e sotto i piccoli portici del caratteristico vicolo, quest’anno trova casa in Largo Simonetti.

Lo slargo, via di accesso al lungomare, diverrà così non più una semplice via di passaggio ma un punto di attrazione turistica per le tante icone cittadine presenti e qui la Natività di Camogli porterà un tocco di magia.

Ascot Camogli è orgogliosa di aver accolto anni fa l’idea di Giulia Pirchi e Lorenzo Ghisoli che con la collaborazione del Falegname Andrea Costa interpretarono artisticamente la Natività dandole quel carattere tipico ligure: semplice, lineare e stilizzata, con i colori che sembrano presi in prestito dalle facciate delle caratteristiche case di Camogli. Giuseppe e Maria ed un pastore osservano con trepidazione il miracolo del piccolo nato appena giunto, protetti da una grande Stella Cometa hanno ai piedi i sassi della spiaggia del borgo, inconfondibili. E sono attesi anche i Re Magi, con i loro carichi preziosi.

Illuminata a festa dalla ditta Verdina, anche quest’anno la Natività sarà meta di visitatori, quasi un peregrinaggio, per salutare la nascita di Gesù ed augurarsi Buon Natale, a Camogli, in Largo Simonetti.

(i lavori di allestimento)