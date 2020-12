Brugnato: messa in sicurezza, spesi due milioni

di Guido Ghersi

Brugnato”, in Media Val di Vara, in circa due anni, ha ottenuto dalla Regione Liguria, circa 2 milioni di euro per interventi sul territorio, in particolare per il piano anti esondazione per il Torrente Gravegnola, affluente del Fiume Vara. L’ultimo contributo da 450 mila euro per mettere in sicurezza il citato torrente.

L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Corrado Fabiani ha ottenuto le risorse da destinare all’intervento di movimentazione del materiale inerte e alla risistemazione delle sezioni idrauliche a seguito del sovralluvionamento causato sempre dal citato borro. Il sindaco ha così commentato l’intervento: “Per il Comune, già a suo tempo, alcune opere erano già in stato di progettazione. Ora si tratta di un ulteriore passo importante nella giusta direzione ottenuto grazie alla coordinata azione del Comune e della Regione Liguria che ha dimostrato per la critica situazione del nostro territorio, la giusta sensibilità”.