Val Graveglia: escursione ai piedi del Monte Comarella

Dal Centro educazione ambientale del Parco dell’Aveto riceviamo e pubblichiamo

Un’escursione ai piedi del Monte Comarella, il monte che nasconde una storia di altri tempi…Escursione in occasione del 20° compleanno del Museo Minerario di Gambatesa!

Domenica 20 Dicembre 2020

Vi proponiamo una breve escursione nei pressi del Museo Minerario di Gambatesa, anche per celebrare il ricordo della prima apertura avvenuta esattamente 20 anni fa, il 21 dicembre 2000.

A causa della pandemia, purtroppo, il museo minerario -come tutti i musei in Italia- deve restare chiuso, e non è al momento possibile visitare l’interno della miniera a bordo del caratteristico trenino dei minatori… Questo avviene proprio in corrispondenza di una ricorrenza così importante come il ventennale di attività di uno dei primi musei minerari d’Italia, che ha fatto registrare da allora ben 200.000 visitatori: una cifra per allora impensabile per una valle del nostro entroterra, che testimonia lo straordinario successo turistico della miniera e la scommessa vinta da chi al tempo pensò questa innovazione.

Nell’escursione che vi proponiamo per domenica potremo però ugualmente “scoprire” l’attività estrattiva passata e le peculiarità geologiche della Val Graveglia, passeggiando tra i sentieri e gli antichi edifici del Villaggio dei Minatori, mentre il resto della gita ci permetterà di scoprire il pregevole contesto naturale e ambientale in cui è inserita la miniera di Gambatesa che, lo ricordiamo, per anni fu il giacimento di manganese più grande e importante d’Europa.

Punto di ritrovo: ore 10.00 nel parcheggio della Miniera (Comune di Ne): seguire le indicazioni stradali presenti a partire dal casello di Lavagna

Rientro: ore 13.00

Difficoltà: facile

Costo: partecipazione gratuita

Numero massimo partecipanti: 15 persone

L’attività non presenta oneri di iscrizione in quanto inserita nel progetto del CEA del Parco ” Attività di educazione e promozione di stili di vita sostenibili a supporto della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile – Agenda 2030″ finanziato da Regione Liguria.

Prenotazione

La prenotazione all’escursione è obbligatoria e va effettuata con e-mail esclusivamente all’indirizzo info@parcoaveto.it, indicando il numero di partecipanti e i loro nominativi, entro le ore 12 di venerdì 18 dicembre. Occorre altresì indicare un numero telefonico di una persona di riferimento per eventuali rapide comunicazioni. Dopo tale termine non sarà più possibile comunicare con gli uffici né per nuove iscrizioni, né per disdette o richieste particolari da parte degli iscritti: questi ultimi dovranno pertanto rivolgersi esclusivamente (e tempestivamente) al n. cell. della guida di turno, che verrà comunicato a seguito dell’iscrizione.