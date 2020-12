Toti: “Con Esselunga regalo al libero mercato e carrello della spesa”

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo



“Oggi il regalo lo stiamo facendo al libero mercato e al carrello della spesa dei genovesi per i quali ci siamo impegnati così tanto, perché è giusto che vi sia concorrenza che è quella che consente a tanti cittadini, oggi ancor più in difficoltà, di poter scegliere come, dove e quando fare la spesa e soprattutto avere la competizione tra gruppi che rende più conveniente il loro carrello della spesa”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervenuto questa mattina all’inaugurazione del nuovo supermercato Esselunga a Genova.

“Oggi in qualche modo non solo mettiamo un punto a una vicenda lunga 36 anni, non solo realizziamo quello che avevamo promesso all’inizio della passata legislatura, ma – prosegue Toti – chiudiamo anche un capitolo che ci precede di molto tempo e che speriamo sia chiuso per sempre. Lo dico con profonda consapevolezza da quando abbiamo cominciato questo percorso, cambiando addirittura le leggi di questa regione: lo avrei fatto per qualsiasi altro gruppo, perché tutti hanno uguale rispetto e attenzione della nostra amministrazione”. “Ogni punto che noi lasciamo passare in concorrenza grazie all’efficienza della grande distribuzione – aggiunge il governatore – equivale ad un punto in più nella busta paga delle persone, visto che la maggior parte delle famiglie spende da un terzo alla metà del loro stipendio per fare la spesa. Penso che questo sia un grande passo avanti non solo per Esselunga, che dà lavoro anche in questa città, ma anche per tutte le persone che, qui o altrove, riempiranno un carrello della spesa spendendo qualcosa di meno e avendo la possibilità di scegliere tra grandi quantità”, conclude

