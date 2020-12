L’amministrazione comunale di Sori, mediante una determina dirigenziale, a firma del comandante della polizia municipale Mirko Mussi, ha emesso una manifestazione di interesse per la fornitura e la gestione di una colonnina per l’erogazione di energia per veicoli elettrici; sarà collocata in piazza Ghio, davanti alla piscina. La manifestazione di interesse, allegata, scadrà il 2 gennaio.

Intanto la Polizia Locale di Sori avrà il primo veicolo di servizio totalmente elettrico, uno scooter Niu.

doc01437020201216190312