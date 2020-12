Sori: offerta formativa, open day on line

da Facebook Comune di Sori

A causa delle misure restrittive per il contrasto al Coronavirus, illustrazione dell’offerta formativa in modalità virtuale per la nostra scuola.

Gli eventi sono fruibili ad accesso aperto attraverso la piattaforma d’istituto Teams.

Il calendario programmato prevede le seguenti date:

Scuola dell’Infanzia

Giovedì 17 dicembre ore 17

Scuola Primaria

Mercoledì 16 dicembre ore 17

Scuola Secondaria di I Grado

Martedì 22 dicembre ore 15

I nuovi alunni non ancora iscritti nell’Istituto potranno inviare una mail all’indirizzo della scuola per ricevere il link di invito.