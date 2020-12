Sori: Comunità alloggio, il pranzo di Natale diventa a domicilio

Dalla pagina facebook del Comune di Sori

Il pranzo di Natale per gli anziani della Comunità alloggio del nostro Comune, quest’anno, purtroppo non si potrà svolgere come da tradizione in modo conviviale a causa dell’emergenza COVID ancora in corso.

Nonostante questo però, l’Amministrazione ha voluto che gli ospiti non rinunciassero a questo importante appuntamento ed infatti ha deciso di offrire nella giornata di domani 17 dicembre 2020, i lunch box natalizi, preparati per l’occasione dalla Trattoria Luigin.

Un gesto di solidarietà significativa che ha anche un valore aggiunto perché rafforza la coesione sociale.

Buon Natale a tutti gli ospiti della Comunità Alloggio!