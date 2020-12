Sestri: 13 mila euro di fondi extra a chi offre cibo ai bisognosi

Dalla pagina facebook del Comune di Sestri Levante

La Giunta questa mattina ha approvato le delibere che assegnano 13 mila euro di fondi straordinari alla mensa dei frati cappuccini e al Centro di distribuzione alimentare che in questi mesi hanno dovuto affrontare, oltre all’ordinario, anche le emergenze legate alle nuove povertà.

Il finanziamento rientra all’interno dell’articolato piano di sostegno ad anziani, famiglie, imprese e associazionismo dell’Amministrazione Comunale che ha visto già l’uscita dei bandi per l’acquisto di beni alimentari, per il sostegno nel pagamento dell’affitto e del riscaldamento e trasporti. Entro la fine dell’anno nuove misure per sostenere la spesa delle famiglie, le imprese e le associazioni culturali e sportive.

La Giunta ha poi approvato lo schema di convenzione con Città metropolitana per la realizzazione di un sistema di servizi bibliotecari on line e un catalogo integrato nell’ambito del progetto “Biblioteche on line”.

Approvato oggi anche l’acquisto di nuove rastrelliere portabicicletta per piazza della Repubblica, anche per incentivare i ragazzi della scuola a una mobilità più sostenibile.

Tra le altre cose, la Giunta ha poi deliberato l’adesione al progetto Smarter Italy, programma per appalti innovativi promosso dai Ministeri dello Sviluppo Economico e della Ricerca e attuato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, per il quale il Comune di Sestri Levante è stato scelto insieme ad altre 11 città e 12 borghi sparsi in tutta Italia.