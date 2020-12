Sesta Godano: in due frazioni è giunto il gas-metano

di Guido Ghersi

Da ieri, in due frazioni del Comune di Sesta Godano, nella Media Val di Vara, è giunto il gas metano. Infatti, le famiglie di Antessio e Pignona, potranno usufruire della nuova fonte energetica grazie ai lavori portati a termine nelle ultime settimane dallo società “Italgas” che, in accordo con

il Comune, ha completato la conversione della rete da Gpl a gas naturale che consentirà un importante risparmio in bolletta.

Nella frazione di Antessio, la conversione ha interessato circa 27 famiglie, mentre in quella di Pignona sono 36 le utenze che possono contare sui benefici del gas naturale e sulle possibilità di sviluppo ad esso connesso.

Nell’ambito dei lavori, che hanno richiesto la posa di 9 km. di nuove condotte, la società ha provveduto anche alla sostituzione dei misuratori tradizionali con contatori di ultima generazione che, tra le altre funzioni, offrono quella della telelettura dei consumi.