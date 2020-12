Santo Stefano d’Aveto: neve protagonista e piste chiuse in Tv

Stamattina il Tg3 Liguria ha trasmesso in diretta da Santo Stefano d’Aveto, il Comune appenninico, che attende la neve a Natale da anni, oggi che ne ha in abbondanza deve tenere gli impianti chiusi. Una vera beffa. Anche se lo scorso fine settimana gli ospiti in cerca di neve sono stati giudicati perfino in numero eccessivo.

Si può comunque esercitare lo sci di fondo, si possono fare ciaspolate e, suggeriamo, si potrebbe lanciare anche il “tamburello da neve”, sport molto praticato, specie in altre località sciistiche, in particolare in Trentino.

Tra gli ospiti del Tg3 anche il sindaco Giuseppe Tassi.