A Santa, in via Marsala, piccola chicca dentro il borgo di Corte. Si trova un’artigiana che definirei “la scultrice della cera”. Fate una visita a Giulia Candles e non credo uscirete a mani vuote. La sua ricchezza è la modestia. Ama il posto dove è nata perché viene ispirata per le sue creazioni.