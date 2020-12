Il Salone Nautico di Genova edizione 2021, si svolgerà da giovedì 16 a martedì 21 settembre, quindi in stagione estiva. La manifestazione genovese interessa il Levante ligure sia per ciò che riguarda il settore nautico riguardo alla portualità e alle numerose imprese del settore; sia per quanto riguarda il turismo.