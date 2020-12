RASSEGNA STAMPA La pandemia spegne i confuoco

Oggi, mercoledì 16 dicembre, auguri ad Adelaide. Parole: scindere (dividere, separare in modo netto; netta distinzione). Proverbi: “Paesi piccoli, scandali grandi”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. La pandemia spegne anche il confuoco, abolita in molte città o ridotta a rito simbolico in altre. Covid: “Adesso a far pressione è l’ordinario, così Sestri Chiude il reparto covid”. Covid economia: “Con i buoni spesa arrivano i voucher per le famiglie in difficoltà”. “Rotarc Tigullio fornisce i tablet a 13 case di riposo”; “Rapallo: lotteria con maglie Samp per sostenere chi ha bisogno”.

Sestri Levante: “Si libera uno spazio nel polo tecnologico, bando per occuparlo. Sestri Levante: diga di Portobello, si punta ad avere fondi nel 2021. Lavagna: il presepe della Cri con mille statuine e 70 movimenti. Chiavari: prodotti gastronomici come strenna. Chiavari: rogo di scooter in corso Dante.

Rapallo: via Betti quartiere cerniera con tante attività ormai scomparse. Rapallo: spiaggia del castello dei Sogni, avviata l’operazione recupero. Santa Margherita Ligure: la fiaba Anfass diventa strenna per i nuovi nati. Santa Margherita Ligure: ricercato in Inghilterra faceva bella vita nel Tigullio.

Camogli: sosta gratuita nelle feste di Natale. Camogli: risolta querelle per gli ormeggi a Punta Chiappa. Recco: addio a Bruno Moltedo.