Rapallo: nuovi lavori al Macera e alla Bocciofila

Due impianti sportivi di Rapallo necessitano di interventi e l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio ha disposto di effettuarli. Gli uffici hanno quindi avviato la pratica.

Il campo sportivo Macera necessità “del ripristino di un tratto fognario della lunghezza di circa dieci metri; l’installazione e montaggio di protezioni antinfortunistiche morbide; l’eliminazione di erba infestante a perimetro del campo”.

La bocciofila di piazza Cile richiede: “la rimozione della vecchia grondaia a servizio di scarico della falda di copertura soprastante i campi da bocce; la rimozione della copertura in PVC e della parete soprastante l’ingresso e conferimento a discarica di tutto il materiale di risulta; la fornitura e posa in opera a regola d’arte di nuovi pannelli coibentati composti da laminato di acciaio zincato preverniciato con interposto massa isolante espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine poliuretane autoestinguenti; fornitura e posa in opera di nuovi pannelli trasparenti in policarbonato alveolare a chiusura della porzione di muratura posta sopra l’ingresso”.

Con determina dirigenziale i lavori sono stati affidati alla ditta Dentone Marino con sede a Sestri Levante per 15.860 euro compresa l’iva per i lavori di manutenzione ordinaria al Campo Macera e per complessivi 14, 640 euro, iva compresa per i lavori di manutenzione straordinaria da realizzarsi presso la sede della Bocciofila Rapallese di Piazza Cile.