Parco di Portofino: “La gestione di ‘Donadoni commissario'”

Da Antonio Leverone, Coordinamento Parco Nazionale di Portofino, riceviamo e pubblichiamo

“Portofino parco nazionale, necessaria la condivisione”: così è titolata l’intervista apparsa sull’edizione Levante del Secolo XIX del 14.12.2020 a Donadoni Sindaco di Santa Margherita e attuale commissario del Parco Regionale di Portofino.

Prima di arrivare alla “condivisione” è necessario fare qualche passo indietro per fare conoscere alle Cittadine e Cittadini, come stanno le cose.

La Regione nell’Aprile del 2019 emana una legge sul riordino dei Parchi naturali regionali che il mondo ambientalista tutto ha definito “Taglia Parchi”, in sintesi circa 540 ettari di aree protette eliminati. (Alpi Liguri, Antola, Aveto, Beigua). Tutto questo avviene senza coinvolgere gli enti parco e gli enti locali. Tutto questo in onore alla “condivisione”.

La legge regionale viene quindi impugnata e la Corte Costituzionale ne ha respinto diversi articoli. La Regione nel Dicembre del 2019 commissaria i parchi delle Alpi Liguri, Aveto, Montemarcello Magna-Vara, e Portofino. Sostanzialmente senza alcuna giustificazione se non le parole dell’Assessore

Mai che riguardano il “riordino, razionalizzazione e armonizzazione della gestione degli stessi: parole, parole.

Con tali concetti, Donadoni nominato nel Febbraio 2015 Presidente del Parco, chi sa se lascerà il testimone nel prossimo Febbraio 2021 (6 anni di gestione). Potrebbe anche essere confermato per altri 5 anni. (La Regione ha allungato i mandati di Presidenza da 4 a 5 anni).

Cosa ha fatto Donadoni in questo anno di commissario: dice, “ho proceduto a un riordino complessivo delle funzioni e delle attività dell’Ente” e tutto, fatto con il nuovo Direttore Federico Marenco (funzionario regionale). In un anno intero nulla si è saputo e nulla sapremo, parole dello stesso Donadoni, sulla riorganizzazione e riassetto, in quanto non ci vuole anticipare nulla.

Sulla questione della gestione degli ungulati: “in due anni c’è qualche risultato. Ma senza dubbio, è una lotta impari”, dice. Sono pervenute alla direzione del Parco proteste e segnalazioni di disagio e pericolo ma anche proposte per possibili modalità di contenimento della loro diffusione, senza alcuna attenzione e soprattutto risposta. Non rispondere ai cittadini è procedura costante.

Molte sono state le lamentele circa la ingombrante presenza dei “ciclisti/escursionisti” e il loro inevitabile “incontro” con gli utenti culturalmente storici del Parco Regionale, gli escursionisti.

Donadoni dovrebbe considerare e lo stesso Direttore Marenco dovrebbe suggerire, che in soli 1000 ettari di area protetta è assolutamente necessario fare delle scelte per le attività da svolgere nella stessa.

Si parla di un attuale sviluppo dei sentieri riservati alla biciclette/escursioniste prossimo ai 10 kmt (forse una valutazione esagerata), in ogni caso una conferma che certe attività possono svilupparsi in aree contigue o a cornice al parco, meno fragili sia per la natura del territorio che della qualità dell’utenza.

Donadoni in merito ai fruitori del Parco imprudenti e sporcaccioni pone il concetto di “inflessibilità” per i primi e “azioni concrete con l’Amiu nel 2021” dopo studi e ricerche universitarie.

Sono anni che dovevano essere realizzate strutture di “accoglienza e condivisione” agli ingressi principali del parco ( (almeno 2). Strutture dove orientare l’ingresso, informare gli utenti, condividere la cultura del territorio, prevenire situazioni imprudenti per poi, se necessario passare all’inflessibilità.

La stessa inflessibilità da usare, ,quindi, anche per gli sporcaccioni dopo aver dato loro un capace sacchetto di carta con opportune istruzioni utili a raccogliere i propri rifiuti e anche quelli dei propri animali e indicare agli stessi di portarli a casa o depositarli negli appositi contenitori urbani più vicini.

Commissario Donadoni non c’è università che possa spiegare cosa sono quei sacchetti di plastica appesi ai rami degli alberi, generalmente a valle dei sentieri, con all’interno escrementi di cani. Sono gli escursionisti “ecologici” che raccolgono gli escrementi in un sacchetto ma invece di raggiungere un contenitore Amiu preferiscono lancialo. Spesso un attento albero trattiene il sacchetto, non tanto per

non far cadere il contenuto, la natura rapidamente lo trasformerebbe ma per non far cadere il sacchetto di plastica che rimarrebbe a soffocare l’erba per molto tempo. Così restano appesi ai rami.

Il Parco Nazionale Donadoni non lo vuole anche per il fatto che non lo vuole la Regione. Dice che il Parco Nazionale deve essere condiviso “dagli Enti esponenziali delle autonomie locali “(I Sindaci).

Nei due anni di attività del nostro Coordinamento dopo aver informato cittadini e Sindaci di tutto il territorio ipotizzato da Ispra (Istituto Superiore Per la Ricerca Ambientale) e raccolto consensi, in particole nei centri con amministrazioni vicine alla Regione, abbiamo verificato che la contrarietà al Parco Nazionale sembra essere solo ideologica, mentre Le Cittadine e i Cittadini firmano per il Parco Nazionale. E in ultimo c’è una certezza che gli amministratori di questi comuni governano mediamente con un terzo della volontà dei cittadini. I due terzi, almeno sui parchi la pensano diversamente.

Donadoni conclude che “il parco esiste dal 1935 . Dopo 85 anni la fisionomia del territorio protetto è rimasta la stessa: significa che chi vive e frequenza il parco lo ama e non lo danneggia. Continueremo su questa strada”.

Quale Componente del Coordinamento per il Parco Nazionale, ora esprimo una riflessione personale: per 80 anni ho vissuto in questo Monte e in questo Parco e posso garantire a Donadoni che con l’impegno costante di molte persone abbiamo difeso il Parco ma la fisionomia del territorio non è certo rimasta la stessa. Gli appetiti economici e gli interessi politico- amministrativi sono stati e sono sempre troppi. L’area del Parco in tempi recenti si è modificato con siepi, piscine, cambi di destinazioni d’uso di strutture agricole, gli orti si trasformano in prati all’inglese e soprattutto manca la presenza del controllo del parco.

Secondo lei Donadoni , il sentiero della Gave, uno dei più importanti e significativi nell’area del Parco di Santa Margherita, cementificato, da non si sa chi, corredato di una incredibile sopraelevazione in tubi innocenti progettata e collaudata non si sa da chi e con quali soldi, tutto questo, pare per permettere a qualche motorino di residenti di Portofino di raggiungere Santa Margherita in occasione della inagibilità della strada a mare distrutta dalle onde. Dopo le denunce tutto è stato parzialmente ripristinato con la demolizione della incredibile sopraelevazione. Secondo lei, ripeto, tutto questo significa non offendere la fisionomia del territorio? Certamente la nostra sensibilità, sì.

E’ anche per tutto questo che sosteniamo Ii Parco Nazionale.