Monterosso: lavori di manutenzione al tunnel

di Guido Ghersi

A Monterosso al Mare, nelle Cinque Terre, tempo di manutenzione per il tunnel che dalla zona di Fegina, porta al centro storico. La necessità di intervenire con alcune ordinarie opere sulla volta in mattoni della galleria, ha obbligato il Comune a chiudere il passaggio durante le ore notturne

fino al termine dei lavori. Infatti il tunnel resterà chiuso al traffico veicolare dalle ore 22 alle ore 06.

Un divieto che produrrà dei disagi solo in minima parte, considerando la misura anti-Covid che limita gli spostamenti proprio dopo le ore 22.