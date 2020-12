Lavagna: dono all’Asl-4 di un ventilatore polmonare

Dal Centro prevenzione malattie cardiopolmonari riceviamo e pubblichiamo

Ecco la storia. Il Centro prevenzione malattie cardiopolmonari nato nel 1985 da un gruppo di amici tra i quali il professor Gian Maria Ruffini, oggi presieduto dal dottor Claudio Marsano, ha da allora organizzato iniziative per implementare le dotazioni necessarie ad una moderna cardiologia dotando l’ambulatorio di apparecchiatura per test da sforzo, ecocardiogramma, ecg dinamico secondo holter, e, in seguito, computerizzazione per il reparto di cardiologia che è stato aperto nel 1989.

Il Centro ha organizzato insieme alla cardiologia di Lavagna, annuali corsi di aggiornamento inseriti nel panorama nazionale; ha elargito borse di studio per medici e infermiere, sempre nel campo cardiologico. A marzo quest’anno, vista la grave situazione sanitaria, ha indetto una campagna per sensibilizzare i cittadini all’acquisto di un ventilatore polmonare per la rianimazione. In breve tempo il Centro ha raggiunto la cifra necessaria: 22.000 euro.

Grazie all’aiuto di molte persone, oggi siamo qui per donarlo all’Asl-4 consapevoli che lo strumento, purtroppo anche adesso, sarà di aiuto per combattere questa pandemia. La consegna avverrà venerdì prossimo alle 11.30 nella sala di attesa di rianimazione a Lavagna.