Fontanabuona: “Il tunnel sia inserito nel piano da due miliardi”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo

“L’impegno di Autostrade per l’Italia davanti alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera includa anche la realizzazione del tunnel della Fontanabuona”.

È la richiesta di Domenico Cianci, consigliere regionale del gruppo “Cambiamo!”, che arriva il giorno dopo la promessa di un piano da due miliardi di euro che interesserà la rete ligure nel prossimo decennio:

“Nell’audizione i dirigenti di Aspi hanno ipotizzato la costruzione di nuove tratte autostradali esterne alla rete attuale e il tracciato del tunnel si incastrerebbe perfettamente in questo scenario. I prossimi anni, purtroppo, si prospettano molto complicati per la viabilità: la Liguria dovrà convivere con cantieri pressoché perenni che, inevitabilmente, provocheranno disagi a lavoratori e turisti.

Il tunnel di collegamento tra la costa e l’entroterra è un’opera che può partire subito e darebbe nel lungo termine prospettive economiche ad un’area che negli ultimi anni è stata fortemente penalizzata.

Lo stesso vale per la Gronda, per la quale esiste già la copertura finanziaria pagata dai liguri attraverso i pedaggi; la firma per avviare i lavori non può più essere rimandata”.