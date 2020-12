Chiavari: la Diocesi si prepara al S. Natale

di Giuseppe Valle

La Diocesi dà appuntamento su YouTube e Telepace (canale 115) per preparaci al Santo Natale.

Si tratta di storie di rinascita perché il Natale possa essere vissuto, anche in questo tempo, come festa della speranza. Saranno quelle proposte domenica 20 dicembre dalla Pastorale Giovanile della Diocesi di Chiavari nell’ambito di un’iniziativa di ascolto che verrà trasmesso su YouTube e Telepace. Si darà voce ai racconti di un ex carcerato, di una giovane mamma, di un medico guarito dal Covid, di un giovane che ha scelto di abbracciare la fede cristiana e di uno sportivo che non si è lasciato intimorire dalla disabilità e ha raggiunto risultati significativi. Le loro storie si intrecceranno a passaggi della Bibbia, a momenti di preghiera e a tanti videoselfie di auguri natalizi inviati dai giovani del territorio. L’appuntamento concluderà anche un percorso formativo per i giovani animatori della diocesi guidato in Avvento dall’Azione cattolica. L’iniziativa «È nato per voi un Salvatore» inizierà alle ore 18 sul canale YouTube PGChiavari.