Camogli: Gpm; successo per il calendario musicale dell’Avvento

Carissimi amici, il nostro calendario sta avendo un bel successo! Continuate a seguirci e ad aprire ogni giorno le nuove “caselline”!

Per il 16 dicembre, dalle ore 19, avremo l’occasione di seguire il concerto di Clarissa Bevilacqua, violinista che abbiamo ospitato a Camogli qualche anno fa e che sta facendo una folgorante carriera! I link per seguire il suo concerto in diretta streaming sono questi:

https://m.facebook.com/events/725729501399272?acontext=%7B%22source%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=3

oppure

https://video.unimi.it

Dalle 17 di domani troverete un saluto fatto apposta per noi da Clarissa nel nostro canale youtube! https://www.youtube.com/channel/UCDvJR4jbBvH-PbJf_Mx-qHA

Contiamo di potervi annoverare tra i nostri Soci anche per il 2021, nella speranza di potervi proporre molti più eventi rispetto a questo anno così sfortunato. Il rinnovo dell’associazione può essere fatta con bollettino postale o bonifico bancario: le istruzioni a questo link https://www.youtube.com/channel/UCDvJR4jbBvH-PbJf_Mx-qHA, valide anche per chi non avesse avuto modo di associarsi per il 2020.

Per ulteriori informazioni: gpmusica.info, gpmusica@libero.it, 0185770703, 3395839136 (Whatsapp)