Camogli: consegna delle borse di studio “Cap. Luigi Risso”

Da Bruno Sacella riceviamo e pubblichiamo

Sabato 19 dicembre 2020, alle ore 10.00, nella Sala Consiliare, verranno assegnate le borse di studio della Fondazione Cap. Luigi Risso.

Quest’anno la cerimonia tanto cara ai camogliesi, che ogni anno affollano la Sala Consigliare per festeggiare i neo diplomati e i gli studenti che hanno meritato la borsa di studio e, con l’occasione, scambiare gli auguri per le Festività con le Autorità e gli amici, non potrà aver luogo a causa della normativa anticovid.

Era questa l’occasione per ricordare la grande storia della nostra Città e rivivere il momento felice di antichi diplomi che avevano portato i nostri Capitani in tutto il mondo, sempre con grande apprezzamento.

Il Sindaco ha però voluto che la consegna della borse di studio e delle targhe al merito della Società Capitani e Macchinisti Navali ai nostri studenti migliori avvenisse nella splendida Sala Consiliare per dare la giusta importanza a questo evento, pur in tempi così difficili.

Gli studenti premiati si presenteranno senza accompagnatori, muniti di mascherina e attentamente distanziati, mentre ai banchi della Autorità saranno presenti, oltre al Sindaco, che da anni partecipa con entusiasmo a questo evento, l’Assessore e Vicesindaco dottoressa Elisabetta Anversa, la Presidente della Fondazione D.S. Professoressa Carla Lesino, la rappresentante degli Eredi Risso maestra Maria Raffaella Denegri, il Dirigente Scolastico del nostro Istituto Nautico Professor Paolo Fasce, il Presidente della Società Capitani e Macchinisti Navali Cap. D.M. Giovanni Camozzi.

Gli studenti premiati con una borsa di studio di € 2.000 sono: Crescenzo Fabio, Crescenzo Alessio, Viacava Federico, Lanino Simone, Merello Lorenzo.

Le targhe al merito verranno assegnate al Cap. Battilana Pietro, miglior diplomato della sezione coperta con la votazione di 100/100 e al Cap. Garaventa Mario, miglior diplomato della sezione macchina con la votazione di 100/100 con lode.

Le borse di studio vogliono onorare la memoria del Comandante Luigi Risso (1882 – 1964) e la moglie Mary Denegri che alla sua morte (nel 1975) ha disposto un consistente lascito testamentario, per tener viva la memoria del marito; tale lascito, gestito dalla Fondazione che porta il suo nome, permette ancora oggi di assegnare importanti borse di studio agli studenti dell’Istituto Nautico di Camogli che dimostrino un buon rendimento scolastico o che versino in particolari difficoltà economiche.

La Presidente – Prof. Carla Lesino

