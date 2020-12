Camogli: “Code alle Poste, aumentare il personale”

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto che in questo periodo di prevenzione per il covid-19 ogni mattina si formano lunghe code di cittadini per poter accedere ai servizi dell’Ufficio Postale di Via Nicolò Cuneo

Considerando che code di ore al freddo e anche sotto la pioggia senza alcun riparo creano enormi disagi in particolare a persone anziane

Interpella

per conoscere se si ritiene opportuno, nella situazione attuale, chiedere alla direzione dell’Ufficio Postale la possibilità di aumentare di una unità il servizio allo sportello per diminuire il periodo di attesa per i cittadini.