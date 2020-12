Bogliasco: nuovi fondi di solidarietà alimentare

da Facebook Comune di Bogliasco

Emergenza covid-19 – nuovi fondi di solidarietà alimentare – buoni spesa.

In attuazione dell’Ordinanza di Protezione Civile del 29 marzo 2020, il Comune di Bogliasco si predispone ad erogare buoni per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità alle persone, che abbiano perso in tutto o in parte il proprio reddito in conseguenza della situazione economica conseguente alla emergenza in atto.

COSA SONO:

“Buoni spesa” del valore di 10€ e 50€ distribuiti dal Comune da utilizzare come pagamento presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio che aderiscono all’iniziativa il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale.

Gli stessi non possono essere utilizzati per acquistare bevande alcoliche, non sono cedibili e non danno diritto al resto.

CHI NE HA DIRITTO:

Persone e nuclei familiari residenti che per effetto dell’emergenza in atto, si trovino nell’impossibilità di far fronte al fabbisogno alimentare. L’accesso prioritario è previsto per tutti coloro che non hanno ricevuto altri contributi pubblici.

MISURA DEL CONTRIBUTO:

Il contributo è riparametrato alla composizione del nucleo familiare così come segue:

· Nuclei con un solo componente euro 200.

Per ogni componente in più euro 50

Fino ad un massimo di euro 400.

Il contributo può essere ridotto, dopo valutazione del Servizio Sociale, qualora un componente sia percettore di altri contributi.

COME RICEVERE IL BUONO:

Il modulo per la domanda è pubblicato sul sito istituzionale del Comune e scaricabile per la compilazione (http://www.comune.bogliasco.ge.it) .

La domanda compilata in ogni sua parte con allegato un documento di identità valido, può essere inviata entro e non oltre le ore 12:00 del 21/12/2020 all’ufficio protocollo:

Via mail: protocollo@comune.bogliasco.ge.it