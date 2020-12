Sestri: “Messa in sicurezza di Portobello, Regione disponibile” (2)

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio riceviamo e pubblichiamo

“Dopo la mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018 Regione Liguria ha sostenuto gli interventi di messa in sicurezza della Baia del Silenzio proposti dal Comune di Sestri Levante, con la posa in opera di 950 tonnellate di massi di quarta categoria, la ricollocazione in sagoma degli elementi movimentati e franati al piede delle opere ed un’ulteriore ricarica di 160 tonnellate di materiale nel mese di maggio 2019. Per l’ulteriore e risolutivo intervento richiesto, la Regione attende dal Comune gli elaborati di dettaglio delle ipotesi progettuali derivanti da un apposito studio condotto dall’Università di Genova, per poter esprimere in sede di valutazione d’impatto ambientale il proprio parere di competenza e analizzare la compatibilità del progetto in termini di posizione, esposizione ed interferenza con il moto ondoso”. E’ quanto dichiara Claudio Muzio, consigliere regionale capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare.

“Come ha ben spiegato stamane in Consiglio Regionale l’assessore alla Protezione Civile e alla Difesa del Suolo, Giacomo Giampedrone, rispondendo ad una interrogazione sul tema presentata dal consigliere Garibaldi, non è stato possibile inserire questo intervento tra le opere prioritarie proprio perché, al momento della richiesta, è stato lo stesso Comune di Sestri Levante a segnalare che era ancora in corso lo studio da parte dell’Università di Genova”, prosegue Muzio. “Per questo, per l’annualità 2020, alla luce dell’assenza di una soluzione progettuale definita per la Baia di Portobello, la Regione ha deciso di destinare ad altri interventi nel Comune di Sestri Levante i contributi di ripristino e messa in sicurezza del territorio”.

“Auspico che al più presto si possa addivenire ad un quadro più definito, in modo che gli interventi in Baia possano essere inseriti per il 2021 tra quelli di Protezione Civile e che, in ogni caso, si possano trovare adeguate forme di finanziamento. Ritengo la messa in sicurezza della Baia del Silenzio di straordinario rilievo per il nostro territorio e come consigliere regionale sono a disposizione per contribuire a giungere quanto prima ad una soluzione definitiva”, conclude il capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare.