Sestri: la messa in sicurezza della Baia di Portobello

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca relativa ai progetti di messa in sicurezza della Baia di Portobello, a Sestri Levante

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutti i colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se intende e in quali tempi inserire il progetti della Baia di Portobello fra le opere di messa in sicurezza. Il consigliere ha ricordato che nell’ottobre 2018 una tromba marina causò danni alle dighe che proteggono la baia, che nel novembre 2018 il Comune di Sestri Levante presentò un piano di interventi alla Protezione civile regionale, un anno dopo inviò le proposte di programmazione per il 2020 e 2021 e nel gennaio 2020 indicò le priorità e il livello di progettazione degli interventi, ma il progetto non è stato ancora inserito nelle opere prioritarie.

L’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone ha ricordato che il Comune ha ottenuto un finanziamento da parte della Protezione civile per ripristinare la funzionalità della baia e ha illustrato nel dettaglio gli interventi già eseguiti.

«Successivamente il Comune di Sestri Levante ha chiesto alla Regione ulteriori finanziamenti per interventi di messa in sicurezza indicando le proposte di programmazione per il 2020-21 fra cui il ripristino delle opere di difesa della baia segnalando – ha specificato – che al momento della richiesta era ancora in corso uno studio da parte dell’università di Genova per individuare gli interventi più idonei». L’assessore ha spiegato che quei fondi sono stati comunque indirizzati a interventi di messa in sicurezza sempre a Sestri Levante in attesa dei risultati dello studio dell’università.