Sciopero benzinai: dove potersi rifornire

Ricordiamo che è in corso lo sciopero nazionale proclamato da Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio che proseguirà fino al pomeriggio di domani, mercoledì 16 dicembre. La Prefettura ha reso noto l’elenco degli impianti di distribuzione che garantiscono l’apertura h24 , 7 giorni su 7 sulla rete stradale urbana ed extraurbana, come da regolamentazione degli scioperi nel settore della distribuzione del carburante per l’area metropolitana di Genova, adottata in data 31 ottobre 2019, in conformità alle direttive impartite dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 94/2001.

Tra i distributori aperti: 2 a Chiavari; 1 a Rapallo, Sestri Levante, Recco e Zoagli. (vedere in basso l’elenco completo).