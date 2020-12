‘Santa’: ricercato nel Regno Unito, alloggiava in hotel, arrestato

Un cittadino iracheno di 67 anni, sottoposto agli arresti domiciliari a Milano a seguito di un provvedimento internazionale per reati economici e finanziari consumati nel Regno Unito è stato tratto in arresto dai Carabinieri di Santa Margherita Ligure, che lo identificavano in quel centro cittadino, che aveva scelto come rifugio di lusso in un Hotel di prestigio. La pattuglia della locale Stazione, dopo le formalità di rito, ha tradotto l’arrestato presso il carcere di Ge-Marassi in attesa di essere estradato.