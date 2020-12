‘Santa’: “Il ragno e la farfalla” il libro che unisce Comune, Anffas e Unicef

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Un incontro online con la gioia di ritrovarsi per parlare di “Il ragno e la farfalla”, pubblicazione a cura dei Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure frutto di un progetto che ha accomunato l’Anffas di Villa Gimelli, i cui ospiti hanno scritto il racconto poi illustrato dagli acquarelli di Fiammetta Capitelli e l’Unicef.

Presenti il sindaco Paolo Donadoni; il vicesindaco Emanuele Cozzio; l’assessore Beatrice Tassara; Franco Cirio, presidente regionale Unicef; Marina Marchetti, responsabile dei Servizi Bibliotecari; Giandario Storace, presidente Anffas Villa Gimelli Rapallo; Marta Gambarini, presidente dell’Avis cittadina.

La sinergia tra Servizi Bibliotecari, Unicef ed altre “realtà” cittadine, con l’attenzione per i più piccoli, procede con altre iniziative. “Il ragno e la farfalla”, che segue quella di “I ragazzi che…” raccolta di poesie e disegni realizzati dalle persone con disabilità dei Centri di riabilitazione di Anffas, è stato stampato in 200 copie che andranno in dono ai nuovi nati, 25 copie ad Anffas, 10 copie all’Unicef e saranno anche un dono dell’amministrazione comunale.