San Colombano: tavolo di lavoro per salvare la San Giorgio

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta relativa alla crisi della Lavanderia San Giorgio di San Colombano Certenoli

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta ad attivare un tavolo di confronto con la società Lavanderia San Giorgio, gli assessori regionali al Lavoro e allo Sviluppo economico, le rappresentanze sindacali e l’amministrazione comunale di San Colombano Certenoli per verificare iniziative sulla crisi dell’azienda; a verificare presso Filse la possibilità di utilizzo di strumenti finanziari per sostenere il settore nella transizione collegata all’emergenza, a sollecitare nelle sedi competenti la possibilità di inserire nelle aziende beneficiare dei decreti ristori anche le attività di lavanderia industriale già in crisi al momento dell’emergere della pandemia Covid19. Nel documento si ricorda che la società dà lavoro a 45 persone che, nelle punte della lavorazione, raggiunge le 60 unità, in prevalenza donne