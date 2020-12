Regione: “Violenza di genere, tavolo attivo dal 2016”

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca relativa alla trattazione del tavolo tecnico di coordinamento regionale sulla violenza di genere

Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta quando sarà attivato il Tavolo tecnico di coordinamento regionale sulla violenza di genere. Il consigliere ha rilevato che in Liguria negli ultimi 6 anni ci sono state quasi quattromila chiamate al numero antiviolenza 1522; che nel 2020 emerge un forte aumento di femminicidi e maltrattamenti in famiglia, soprattutto a Genova: nel corso della pandemia, infatti, le richieste di aiuto al numero 1522 sono fortemente aumentate, come accertano i Centri anti violenza.

L’assessore alle pari opportunità Simona Ferro ha risposto: «Il tavolo è attivo da diversi anni con periodici incontri fra le responsabili di tutti i Centri di antiviolenza e delle Case rifugio accreditati, i referenti tecnici delle cinque Conferenze dei sindaci e il competente settore regionale».

Ferro ha aggiunto: «L’organismo era stato attivato in modo informale e, con la delibera del 5 agosto 2020, è stato dato un riconoscimento formale al tavolo che, di fatto, sta svolgendo la propria attività con continuità dal 2016. Non è quindi necessario l’avvio del tavolo tecnico – ha concluso – in quanto la sua attività è stata costante negli ultimi 5 anni. E proseguirà con regolarità».