Recovery Fund. “Richieste esagerate della Regione”

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo la cronaca circa l’approvazione del Programma strategico per il Recovery Fund

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega del gruppo Paolo Ugolini, sull’approvazione Programma strategico per il Recovery Fund del novembre scorso in cui l’importo totale dei progetti per i quali la Liguria chiede l’inserimento nel Piano Nazionale è di 25,2 miliardi mentre la cifra richiesta dal Piemonte è di 13,14 miliardi. Poiché uno dei criteri per la suddivisione dei fondi tra le Regioni consisterebbe nel numero di abitanti, il calcolo degli importi del Programma strategico ligure potrebbe creare false aspettative. Il consigliere ha chiesto i criteri e le valutazioni economiche che hanno portato all’approvazione dell’importo totale dei progetti del Programma strategico.

L’assessore alla pianificazione territoriale Marco Scajola ha sottolineato che «non è ben chiara la suddivisione delle cifre in quanto il governo non ha fornito informazioni circa i criteri di ripartizione». L’assessore ha criticato l’eventuale ripartizione solo sulla base della popolazione, in quanto «si dovrebbe dare spazio anche a quei territori che hanno alcune priorità perché La Liguria da anni non ottiene riconoscimenti per realizzare nuove infrastrutture».

Scajola ha poi ricordato che della cabina di regia, che ha portato alla presentazione del programma di interventi, fanno parte, oltreché alla Regione, anche Anci Liguria, gli amministratori dei principali Enti territoriali liguri quali i sindaci dei capoluoghi di Provincia e della Città Metropolitana e le Autorità portuali.