Recco: “Caso Regeni, facciamo nostre le parole di Casareto” (2)

Dal Circolo Pd di Recco, Avegno e Uscio, a firma del Coordinatore Gianluca Musante

Abbiamo letto oggi su Levante News la lettera aperta scritta dall’amico Gianni Casareto al presidente francese Macron in merito all’onorificenza concessa al presidente dell’Egitto che a tutt’ora nulla ha fatto per assicurare alla giustizia gli assassini di Giulio Regeni.

Vogliamo congratularci con Gianni per l’iniziativa e per quanto da lui sapientemente scritto che condividiamo in toto. Ogni sua parola rappresenta il comune sentire degli aderenti al Circolo Pd.

Grazie Gianni!