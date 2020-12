Recco: caso Regeni, Casareto scrive a Macron

Da Giovanni Battista Casareto riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta al Presidente Macron

Egregio sig. Presidente Macron

Sono un cittadino italiano di Recco, provincia di Genova, disabile da tutta una vita e proprio per questo conosco il dolore, fisico, psicologico e morale. Ho percorso più di mezzo secolo di esistenza, prigioniero di un corpo che non avrei mai voluto avere, che mi ha privato di molte, moltissime cose, ma mai, e poi mai, di quella conoscenza del mondo, che s’incarna perfettamente nel preservare e nel promuove i diritti fondamentali della persona umana e non vederne calpestata la dignità.

Ho sempre saputo discernere con assoluta coerenza e coscienza, ciò che lecito e giusto, da ciò che non lo è e contrasta con i miei principi e valori etici e morali. A scuola, studiando la Rivoluzione francese del 1789 fui colpito dalle tre parole simbolo di quell’evento: Libertè, Fraternitè, Egalitè, tre parole che si incastrano perfettamente tra di loro, “non se ne potrebbe fare a meno nemmeno di una”, e che sento profondamente mie, come cittadino italiano ed europeo.

Uno Stato che viene meno a questi principi, è destinato a cadere nell’arbitrio, negli abusi di potere, negli arresti illegali, nella tortura, negli omicidi degli oppositori e nelle sparizioni forzate degli stessi. La storia insegna, o almeno dovrebbe essere foriera di esempi eclatanti, per la sua stessa Patria, ma forse lei non se lo ricorda o nemmeno ne è a conoscenza.

Forse Papa Francesco potrebbe raccontarle qualcosa di più, perché fu coinvolta anche una sua grande amica, Esther Carreaga, assieme a due suore francesi Léonie Duquet e Alice Domon che furono sequestrate, torturate e gettate in mare ancora vive e narcotizzate. Era questo il macabro rituale a cui venivano destinati gli oppositori del regime o chiunque aiutasse le madri a sapere qualcosa dei loro figli desaparecidos, come le sue due connazionali, che pagarono con la vita il gesto di altruismo verso il prossimo. Accadeva in Argentina nel 1977, durante la dittatura militare di Videla e soci. E pensi che a tradire l’amica del Papa e le due “sorelle” , fu un ufficiale della marina Alfredo Astiz, che aveva l’incarico di infiltrarsi nelle riunioni clandestine dei parenti degli scomparsi per identificare possibili sospetti terroristi o fiancheggiatori. Per molto tempo, una delle suore, pur tra atroci sofferenze e supplizi, ebbe la forza di chiedere notizie di quell’angelo biondo, ignara del suo tradimento.

Tutto questo mio racconto ha una sua logica, un filo rosso che tiene insieme il passato con il presente e ne dà una rappresentazione squallida e mortificante, almeno per noi italiani. Se ieri era l’Argentina di Videla, oggi è l’Egitto del generale Al – Sisi, ad usare gli stessi metodi, le stesse violazioni dei diritti umani, la stessa sanguinosa repressione fatta di sparizioni forzate, torture ed omicidi di Stato, in cui è incappato il nostro Giulio Regeni.

E lei cosa fa? Accoglie il Presidente egiziano all’Eliseo a braccia aperte, con tutti gli onori e gli conferisce la massima onorificenza francese, ossia la Legion d’Onore. Un’azione incomprensibile, quasi uno schiaffo indecoroso a quei principi che festeggiate ogni 14 luglio, in ricordo della presa della Bastiglia.

Ha perfettamente ragione il giornalista-scrittore Corrado Augias, che nel restituire la Legion D’onore all’Ambasciatore francese a Roma ha scritto: “L’assassinio di Giulio Regeni rappresenta per noi italiani una ferita sanguinolenta, un affronto, e mi sarei aspettato dal presidente Macron un gesto di comprensione se non di fraternità, in nome dell’Europa che – insieme – noi proviamo così duramente a costruire.”

Io ho letto con orrore la ricostruzione fatta dai magistrati italiani degli ultimi giorni di vita di Giulio nel lager dove era prigioniero, e ho dovuto far violenza su me stesso per giungere alla fine, tanto è intriso di sadismo e bestialità. E poi guardo la tv e scopro che l’Italia ha continuato a vendere armi e tecnologia militare a ritmo frenetico ad un regime che in 4 anni ha ostacolato, depistato, omesso la verità.

Vedo, lei, Presidente Macron, che offre la massima onorificenza francese ad un personaggio che meriterebbe di essere deferito alla Corte Penale internazionale per i crimini contro l’umanità. Ed allora mi domando, a che serve avere degli ideali e dei principi di umanità e comprensione, se poi chi ci governa fa affari e stringe mani sporche del sangue innocente di Giulio Regeni?