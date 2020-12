Rapallo: fruisce del reddito di cittadinanza, lavora per il Comune

Una persona che fruisce del reddito di cittadinanza a Rapallo, eseguirà “lavori utili alla collettività” per il periodo dicembre 2020 – aprile 2021. La richiesta che il Comune si attivasse in questa direzione, utilizzare i beneficiari del reddito di cittadinanza per lavori come previsto dalla normativa, era stata espressa dal consigliere 5 Stelle Isabella De Benedetti. Ora è stata attutata, almeno per una unità lavorativa e per un quadrimestre. La determina dirigenziale è pubblicata sull’albo pretorio del Comune.