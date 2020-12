Rapallo: Ass.ne Mutilati e Invalidi, scambio di auguri guardando al futuro

Dall’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra riceviamo e pubblichiamo

Domenica 13 dicembre si è tenuto l’abituale scambio di auguri tra i soci dell’Associazione Nazionale Mutilati e invalidi di Guerra di Rapallo.

Annullata l’assemblea annuale per i motivi legati all’epidemia, gli iscritti si sono presentati individualmente in sezione per versare la quota e ricevere il tradizionale dono. Alcuni, mantenendo il rigoroso distanziamento sociale, si sono incontrati sullo spazio antistante.

Tra gli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Mentore Campodonico, marito e padre di iscritti all’Anmig, e il Comandante della Stazione dei Carabinieri, con la quale il rapporto è anche istituzionale, infatti l’Anmig è un ente privato soggetto al controllo del Ministero della Difesa.

L’associazione, quasi terminato il suo compito di assistere gli invalidi del conflitto mondiale, ha ora come compito di realizzare iniziative culturali che mantengano il ricordo del sacrificio di tanti italiani; l’adesione è aperta, in varie forme, a tutti i cittadini.