Rapallo: a Santa Maria, lotteria per sostenere le famiglie

La parrocchia di Santa Maria del Campo ha organizzato una sottoscrizione a premi. I premi sono magliette, pantaloncini e palloni firmati e donati dai giocatori della Sampdoria. Il ricavato verrà impiegato per sostenere le diverse famiglie che a causa di questa pandemia si sono trovate in difficoltà economica. In questi mesi la parrocchia ha contribuito con pagamenti di affitti, bollette, alimenti, abbigliamento e medicinali. A oggi la parrocchia ha contribuito per circa 13.000€ e tutto questo è stato possibile grazie alla generosità dei parrocchiani e dai tanti amici di questa parrocchia. Chi volesse continuare ad aiutare chi è nel bisogno lo può fare comprando un biglietto di questa sottoscrizione a premi, il costo è di 1

€ a biglietto .