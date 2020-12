Pubbliche assistenze: “Possibile un saldo extra”

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta mattutina relativa ai rimborsi alle pubbliche assistenze

Stefano Balleari (Fratelli d’Italia) ha presentato un’interrogazione sui rimborsi riconosciuti alle Pubbliche Assistenze da Asl 3 e 118 Genova. Il consigliere ha ricordato che ai rimborsi per i trasporti non urgenti e per le urgenze, al termine della trattativa tra Anpas e Alisa, è stato riconosciuto un incremento in seguito delle maggiori spese sostenute nell’emergenza Covid. Balleari ha chiesto alla giunta se le tariffe relative al servizio non urgente saranno adeguate in via definitiva, riconoscendo almeno gli ulteriori 6 mesi dell’anno 2020, e comunque fino a cessata emergenza sanitaria, in modo tale che Anpas sia, almeno in parte, ricompensata degli sforzi che ha affrontato.

Il presidente della giunta regionale Giovanni Toti con delega alla sanità e ha spiegato che la riorganizzazione dell’assistenza sanitaria in seguito all’emergenza covid, ha pesato sulle pubbliche assistenze con una riduzione dei rimborsi. Il presidente ha aggiunto: «Entro febbraio 2021 sarà compiuta una valutazione dei dati consuntivi dell’anno per il trasporto non urgente, determinando le modalità di erogazione e l’eventuale importo a saldo non contenuto nell’accordo tralcio del 10 novembre scorso»