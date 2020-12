Portofino: “Contatti tra il parco e il ministero Ambiente”

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta pomeridiana nella parte relativa alla trasformazione del Parco regionale di Portofino in Parco nazionale

Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se è d’accordo con la trasformazione del Parco regionale di Portofino in Parco nazionale ed, eventualmente, entro quanto sarà fornito il parere positivo al Governo. Sansa ha ricordato che con la legge di bilancio 2018 era stata prevista la trasformazione, che comprende l’Area Marina Protetta di Portofino, con un finanziamento di 300 mila euro nel 2018 e un milione nel 2019. Secondo il consigliere la trasformazione è un’occasione straordinaria di sviluppo perché porterà in Liguria oltre venti milioni di euro e produrrà centinaia di posti di lavoro.

L’assessore ai parchi Alessandro Piana ha ricordato che quasi tutti i Comuni si sono espressi in modo negativo rispetto all’istituzione del Parco nazionale e ha aggiunto: «Alla Regione non sfugge l’importanza del promontorio di Portofino ed è nostra intenzione promuoverlo nel miglior modo possibile e con atti concreti».

L’assessore ha rilevato che nei giorni scorsi c’è stata una comunicazione del Ministero dell’Ambiente competente ed è stato affidato un incarico al direttore generale del Dipartimento di prendere contatti con lo stesso Ministero: «Naturalmente, sull’esito che avranno queste interlocuzioni verrà data comunicazione in Consiglio, e la Regione, – ha precisato – nell’esprimere il proprio parere, terrà rispettosamente conto delle posizioni di tutti gli Enti locali che rappresentano le popolazioni».