Monterosso: l’affetto verso ‘Renzino’ nelle parole dei bambini

Dalla segreteria del Sindaco di Monterosso riceviamo e pubblichiamo

Lettera del Consiglio Comunale della V Elementare – Scuola Primaria di Monterosso

Il Consiglio Comunale della classe quinta della scuola primaria di Monterosso desidera esprimere le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Lorenzo De Simoni, noto come Renzino.

Tutti noi conoscevamo Renzino. Non c’è famiglia a Monterosso che non abbia ricevuto il suo prezioso aiuto nei momenti di bisogno e di emergenza.

Lui ha rappresentato un esempio di persona altruista, sempre pronta ad andare in soccorso degli altri, ad alleviare dolore, a portare il suo sorriso, la sua presenza e la sua competenza.

Ci rivolgiamo alla moglie e alle figlie, una delle quali è Assessore del comune di Monterosso: vi sentirete private troppo presto della presenza di Renzino, che avrebbe potuto accompagnarvi nel vostro percorso per molto ancora; pensate però che la sua vita è stata ben spesa, che il suo ricordo resterà vivo per sempre perché ciò che si fa per noi muore con noi, ma ciò che si fa per glia altri resta immortale.

Renzino mancherà a tutti noi, ma il suo esempio ci servirà per diventare persone migliori, donne e uomini che, come Lui, sapranno affrontare la vita con generosità, onestà, dedizione ed altruismo, la vera essenza dell’umanità

Il consiglio Comunale della V Elementare

Scuola Primaria di Monterosso

Lettera di un bambino

Cara Famiglia di Renzino ci dispiace per la vostra perdita, di un uomo meraviglioso, il quale faceva del bene agli abitanti di Monterosso e non ci sono persone che non ha curato. Uno bravo come lui non si troverà più con il suo grande cuore e il suo grande animo. E tutti oggi parlano di lui come se fosse ancora con noi e adesso abita in un posto migliore.