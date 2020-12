Lettere/ “Chiavari, il semaforo delle Grazie compie un anno”

Da Andrea Vaccari riceviamo e pubblichiamo (Per alcuni sembrava una cosa di giorni, è quasi un annoSembraE)



La vita media, lo si sa, si è allungata notevolmente proprio come quella di certi semafori sull’Aurelia. E’ così che a giorni prepareremo una torta con candelina annessa per il primo felice anniversario dello stupidissimo semaforo zona galleria delle Grazie. La vita media sì, è lunga, ma quanta vita perdono nelle attese gli automobilisti frequentatori abituali dell’Aurelia stessa?