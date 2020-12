Covid: il difficile parto del decreto Natale; i Comuni sopra i 5.000 abitanti

Conte è ancora in sala parto; questo decreto Natale non riesce proprio a nascere. Dagli incentivi per fare acquisti sembra si vada ad un blocco quasi totale durante le festività, forse nei soli giorni festivi e prefestivi.

Forse ci si potrà muovere tra Comuni contigui, ma solo da quelli con popolazione sotto i 5.000 abitanti, coprifuoco permettendo.

Se verrà confermata la soglia dei 5.000 abitanti vediamo da quali Comuni, i loro abitanti non potranno spostarsi (in ordine alfabetico, dati Wikipedia)

Camogli (5.219)

Chiavari (27.541)

Casarza Ligure (6.836)

Cogorno (5.696)

Lavagna (12.572)

Levanto (5.326)

Rapallo (29.711)

Recco (9.646)

Santa Margherita Ligure (8.935)

Sestri Levante (18.225)