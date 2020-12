Cogorno: il Rotary di Chiavari dona 30 carte spesa per famiglie in difficoltà

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 11 Dicembre sono state consegnate, nel palazzo comunale, 30 carte di spesa So.Ge.Gross/Basko del valore di 30 Euro ciascuno, destinati alle famiglie in difficoltà del territorio comunale cogornese. Alla presenza del Sindaco Gino Garibaldi, del vicesindaco Enrica Sommariva, dell’Assessore ai Servizi Sociali Giorgina Ines Zaccaron e dei dirigenti comunali, il Presidente del Rotary Club Chiavari Tigullio Distretto 2032 Marco Delucchi Baroni ha consegnato le tessere per un totale di 900 Euro. In questi mesi, il Service ha donato in tutto il Levante Ligure oltre un migliaio di carte spesa, per un’operazione, supportata congiuntamente dai club di Chiavari, Rapallo, Portofino, Sarzana e La Spezia.

“Nel perfezionamento dell’azione rotariana che abbiamo intrapreso con tutti i club del Tigullio e del Levante spezzino, il club Rotary Club Chiavari Tigullio che rappresento, nello scopo di alleviare per quanto possibile le difficoltà dei meno fortunati in questo momento di particolare difficoltà, ha provveduto a interessarsi anche dei comuni limitrofi a quello di Chiavari e dell’entroterra – ha dichiarato il Presidente Marco Delucchi Baroni -. Nel caso specifico ho avuto il piacere di incontrare il sindaco di Cogorno, Gino Garibaldi e la sua vice Enrica Sommariva. Questa donazione delle carte spesa Basko merita per questo una intitolazione particolare, proprio per la presenza di Enrica del cui compianto padre, già presidente del nostro club, mi onoro essere stato amico”.

“Ringrazio il Presidente Marco Delucchi Baroni per questo gesto e per le sue parole sulla nostra famiglia – ha aggiunto il vicesindaco Enrica Sommariva -. E’ proprio grazie al Rotary, a mio papà e a tutti i soci, che imparai da ragazzina la potenza del “lavoro di squadra” e l’importanza dell’impegno verso la collettività, in ogni forma possibile”.

A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza cogornese, così ha concluso, il Sindaco di Cogorno, Gino Garibaldi: “A nome di tutta la Comunità di Cogorno, ringrazio sentitamente il Rotary Club Chiavari Tigullio Distretto 2032 per questo gesto di assistenza nei confronti delle persone che stanno vivendo nel nostro Comune un grave momento di difficoltà – ha detto -. Non è un periodo facile, ma credo che questo sarà un Natale che ricorderemo, perchè dentro di noi c’è una Nascita: viviamo, quindi, questo periodo dell’anno con la gioia della Nascita all’interno delle nostre famiglie. Auguri di buon Natale a tutti”.