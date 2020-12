Ieri sera a Chiavari si è verificato il rogo di cinque scooter in corso Dante, all’altezza del civico 149. Erano le 23.28 quando è scattato l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari che hanno spento il rogo e le forze dell’ordine. Sono in corso indagini per capIre l’origine del rogo e se uno dei proprietari avesse ricevuto minacce,