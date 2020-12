Dall’ufficio documentazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Ieri sera i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Chiavari, in Corso Dante, per l’incendio di cinque motorini andati completamente distrutti e altri due sono rimasti parzialmente danneggiati. Sulle cause stanno indagando i carabinieri di Chiavari. Nessuna persona coinvolta.