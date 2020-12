Chiavari: 40 anni di servizio, le congratulazioni del sindaco

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Silvano Rocca, attuale Sovrintendente Capo della Polizia Municipale, uno dei volti più conosciuti dell’ente, in servizio presso il Comune di Chiavari da ottobre 1980, quest’anno celebra 40 anni di servizio.



Il sindaco Di Capua, questa mattina, ha voluto congratularsi per l’impegno profuso «Un lavoratore instancabile che ha sempre svolto il proprio dovere nell’interesse della collettività. Quest’anno festeggiamo i suoi 40 anni di servizio e non c’è occasione migliore per ringraziarlo pubblicamente per tutto il lavoro svolto, prima come operaio, poi dal 1998 come agente della Polizia Municipale. Rocca rappresenta anche la memoria storica del Comune di Chiavari, ha prestato servizio all’epoca del sindaco Gatti, passando poi per i commissari prefettizi sino ad arrivare ad oggi. Continueremo a lavorare insieme sino al suo pensionamento, previsto per il 2022».