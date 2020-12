Case di riposo: il Rotary dona 14 tablet a tredici strutture; l’elenco

Da Giacomo Antonini, Associazione di beneficenza Rotaract Club Golfo del Tigullio, riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione di beneficenza Rotaract Club Golfo del Tigullio assieme ad i partner del progetto Rotary Chiavari Tigullio e Lions Club Chiavari Host, ha acquistato 14 tablet che donerà a 13 case di cura, ricoveri ed Rsa sprovviste della zona del Tigullio, in modo che possano mettere in contatto i pazienti con le famiglie per il periodo natalizio.

Nei giorni di giovedì 17 e venerdì 18 dicembre provvederemo alla distribuzione in loco presso le strutture.

Giovedì 17 dicembre

ore 9:30 – 10:00 Opere Pie Devoto Marini Sivori – Corso Buenos Aires, 21 – Lavagna

ore 10:00 – 10:30 Fondazione “Divina Provvideza – Cordeviola” – Via XX Settembre, 7 – Lavagna

ore 11:00 – 11:30 Casa di Riposo “Le Due Palme” – Via Val di Canepa, 33 – Sestri Levante

ore 12:00 – 12:30 Residenza “Protetta Chiara Luce” – Via Francolano, 63/A – Casarza Ligure

ore 13:00 – 13:30 Residenza Protetta per Anziani “Casa Arcobaleno” –

Via Maria Montessori, 26 – Castiglione Chiavarese

Venerdì 18 dicembre

ore 09:30 “Villa Gritta” di Nuova Assistenza Onlus -Via Benedetto Chiappe, 35 – Cogorno

ore 11:00 Casa di Riposo “Pietro Torriglia” – Via Preli, 4 – Chiavari

ore 13:30 Residenza Protetta “Conte Canevaro” – Via Antica Romana, 27 –

Zoagli

ore 15:00 “Casa Gianelli” Rsa – Corso Cristoforo Colombo – Chiavari

ore 16:00 Casa Di Riposo “Antonio Morando” – Piazza Antonio Solari, 7 – Chiavari