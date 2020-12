Carabinieri: encomio alla Legione Liguria; la consegna

Dall’ufficio stampa del Comando Legione Carabinieri “Liguria” riceviamo e pubblichiamo

Il Generale di Corpo d’Armata Claudio Vincelli, Comandante Interregionale dei Carabinieri per il Nord Ovest, nella mattinata odierna, si è recato al Comando Legione Carabinieri “Liguria”, ove è stato ricevuto dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Pietro Oresta, per consegnare un “encomio solenne” concesso dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli.

L’encomio è stato concesso alla Legione Carabinieri Liguria per l’attività di direzione, coordinamento e controllo delle unità dipendenti sul territorio regionale in occasione della straordinaria emergenza sanitaria, assicurando la costante funzionalità dei reparti a sostegno della popolazione, nella salvaguardia della salute, preservando la sicurezza pubblica.

L’Arma ligure, che da inizio pandemia da Covid-19 è quotidianamente impegnata nel controllo sul territorio, ad oggi ha effettuato oltre 330.000 servizi con continua e costante assistenza ai cittadini, in attività particolarmente esposte nelle quali ha perso la vita, all’età di 53 anni, anche il Maresciallo Maggiore Massimiliano Maggi, addetto alla Stazione della Spezia.

Il Generale Vincelli, al termine dell’incontro, ha formulato gli auguri ai Carabinieri e alle loro famiglie per le prossime festività natalizie, e consegnato personalmente due Medaglie Mauriziane ad altrettanti militari della Legione e tre encomi da lui concessi a militari del Nucleo Radiomobile intervenuti in Genova, lo scorso mese di gennaio, che hanno tratto in salvo una persona dal tentativo di suicidio.