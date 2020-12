Camogli: a Punta Chiappa torneranno gli ormeggi invernali

Da Pia Bozzo, presidente della Comunità di Punta Chiappa, riceviamo e pubblichiamo

Punta Chiappa è una piccola frazione del Comune di Camogli, raggiungibile via mare o via terra con una gradinata in 30/40 minuti da san Rocco.

Durante l’inverno risiedono diverse famiglie, oltre all’albergo e ai ristoranti, i pescatori hanno necessità di ormeggio e c’è inoltre un’attività di trasformazione e conservazione del pescato.

Quest’anno il 30 settembre, per mancanza di autorizzazioni, oltre ai cinque ormeggi turistici, sono stati smontati anche gli ormeggi, da sempre in servizio tutto l’anno, destinati ai locali Operatori o Residenti, per mancanza di autorizzazioni

La Comunità di Punta Chiappa ha chiesto un intervento del Comune, del Demanio e dell’Area Marina Protetta, che come per il passato, non hanno fatto mancare il loro aiuto per ottenere un numero minimo di ormeggi invernali a Punta Chiappa ad uso dei domiciliati e residenti. Che saranno messi in opera quanto prima a cura della Comunità.

La Comunità di Punta Chiappa ringrazia Area Marina Protetta, Comune di Camogli e Ufficio Demanio Marittimo per il loro interessamento.