Bonassola: il pasticciaccio della sede Cepas in Regione

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta pomeridiana relativa al Cepas-Cnr di Bonassola

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interrogazione sulle due sedi del CNR a Bonassola: la Stazione Marittima Sperimentale, CNR Icmate “Mareco”, e il Cepas, uno spazio nato dalla collaborazione tra l’Istituzione comunale e il CNR per lo svolgimento di attività di divulgazione scientifica e ambientale.

Pastorino ha rilevato che la giunta comunale, con voto a maggioranza, ha reso operativo il recesso dal contratto di comodato d’uso e che tale scelta è il sindaco ha dichiarato che la decisione è non basata su esigenze amministrative, contabili o giuridiche. Il consigliere ha chiesto alla giunta che non venga meno la presenza del Cepas del CNR nel paese.

L’assessore alla pianificazione territoriale Marco Scajola ha spiegato che la Regione non ha competenza diretta sul tema ma, «anche se non è direttamente coinvolta, ci sarà un’azione nei confronti degli enti competenti per segnalare le preoccupazione dell’amministrazione regionale rispetto a quanto, se pur legittimamente, è stato deciso dal Comune».