Bogliasco: “Adotta una Pigotta”, anche quest’anno l’adesione del Comune

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha aderito al Progetto dell’Unicef: “Adotta una Pigotta”.

Il progetto prevede di donare ai neonati una delle note Pigotte, le bambole di pezza che l’Unicef usa per finanziare i suoi progetti, a questo scopo il Comune devolve alla sede Unicef un contributo equivalente al costo delle bamboline da donare che verrà usato per l’acquisto di kit salvavita destinati all’infanzia dei paesi con situazioni problematiche. In questo modo la gioia per le nuove nascite si trasforma in speranza per bambini meno fortunati.

Solitamente le Pigotte venivano realizzate dai ragazzi della Scuola Primaria del nostro paese che, con l’aiuto dei genitori e delle loro insegnanti, realizzavano dei veri capolavori; i neonati venivano invitati ad un evento in loro onore durante il quale erano loro consegnate. La cerimonia si concludeva con canti augurali intonati dai piccoli delle Scuole dell’Infanzia presenti alla manifestazione.

Il momento era prezioso in quanto univa più generazioni ed era dimostrazione di forte collaborazione tra l’Amministrazione e le scuole del territorio.

Quest’anno, sarebbe stato il quindicesimo, causa le restrizioni che l’emergenza sanitaria ci impone, non si potrà realizzare l’atteso evento. Tuttavia non abbiamo voluto rinunciare a mantenere in qualche modo la tradizione.

Le Pigotte sono state acquistate pronte dall’Unicef; i neonati hanno ricevuto, con una graziosa letterina, l’invito a ritirarla singolarmente presso l’Edificio Comunale.

La foto dimostra un campione del vasto assortimento prodotto precedentemente dai ragazzi!